Только через забор разрешили родителям в Ростове смотреть на последний звонок в школе

По их словам, в среду, 25 мая, родителей не пустили на территорию школы. Они стояли возле ворот и могли только издалека смотреть на праздник.
«Такая организация испортила всем родителям и выпускникам такое важное воспоминание», — заявили присутствующие.
Пользователи в комментариях предположили, что меры ввели не просто так. По их словам, это может быть связано с безопасностью.
«В текущей политической ситуации могут быть провокации», — заявили пользователи.
«И правильно делают. Это линейка учащихся, а не утренник в детсаду», — пишут ростовчане.
Другие же раскритиковали действия администрации школы, которая не пустила на территорию родителей.