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Только через забор разрешили родителям в Ростове смотреть на последний звонок в школе

25 мая 13:26
Фото: etorostovnadonu/vk.com
В Ростове-на-Дону в лицее № 69 для родителей просмотр мероприятий последнего звонка устроили через решетку, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, в среду, 25 мая, родителей не пустили на территорию школы. Они стояли возле ворот и могли только издалека смотреть на праздник.

«Такая организация испортила всем родителям и выпускникам такое важное воспоминание», — заявили присутствующие.

Пользователи в комментариях предположили, что меры ввели не просто так. По их словам, это может быть связано с безопасностью.

«В текущей политической ситуации могут быть провокации», — заявили пользователи.

«И правильно делают. Это линейка учащихся, а не утренник в детсаду», — пишут ростовчане.

Другие же раскритиковали действия администрации школы, которая не пустила на территорию родителей.

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