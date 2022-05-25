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У многодетной семьи в Ростовской области отобрали пятерых детей

25 мая 14:55
Фото: ArtPhoto_studio/freepik.com
В Ростовской области судебные приставы из многодетной семьи изъяли пятерых детей, сообщили в управлении ФССП России по региону.

Семья, которая была признана неблагополучной, не исполняла решение суда. Дети должны были быть переданы органам опеки Новошахтинска.

Приставы не обнаружили родителей и детей по месту жительства. По словам родственников семьи, те выехали в другой регион.

После того, как до родителей удалось дозвониться, приставам и органам опеки удалось забрать только четырех детей. Они были доставлены в местное медучреждение для обследования. Пятый ребенок был передан родителями в присутствии пристава позже.

Ранее стало известно, что в Ростове на организацию выпускного на класс из 20-25 человек у родителей в среднем ушло более 180 тысяч рублей. Только на банкет пришлось потратить 57 тысяч рублей.

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