У многодетной семьи в Ростовской области отобрали пятерых детей

Семья, которая была признана неблагополучной, не исполняла решение суда. Дети должны были быть переданы органам опеки Новошахтинска.
Приставы не обнаружили родителей и детей по месту жительства. По словам родственников семьи, те выехали в другой регион.
После того, как до родителей удалось дозвониться, приставам и органам опеки удалось забрать только четырех детей. Они были доставлены в местное медучреждение для обследования. Пятый ребенок был передан родителями в присутствии пристава позже.
Ранее стало известно, что в Ростове на организацию выпускного на класс из 20-25 человек у родителей в среднем ушло более 180 тысяч рублей. Только на банкет пришлось потратить 57 тысяч рублей.