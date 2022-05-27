Бастрыкин поручил исследовать наркотики украинских боевиков

Posted 27 мая 2022, 14:40
Published 27 мая 2022, 14:40
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Бастрыкин посетил Мариуполь и провел там совещание. На нем он заявил, что некоторые зверства творимые представителями нацформирований в отношении мирных жителей связаны с тем, что боевики принимали химические вещества.
Они принимали данные вещества в том числе и для поднятия боевого духа. Бастрыкин поручил исследовать эти препараты, а также дать правовую оценку в связи с расследованием.
Ранее Бастрыкин обнародовал имена 15 обвиняемых в геноциде офицеров украинской армии. Список обвиняемых председатель СК раскрыл во время своего визита в Ростов. Отмечается, что сводки о преступлениях вооруженных формирований Украины приходят практически ежедневно. По всем таким фактам прокуратура возбуждает уголовные дела.
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