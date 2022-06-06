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Posted 6 июня 2022, 17:32

Published 6 июня 2022, 17:32

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Ремонты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области завершат до 12 июня

6 июня 2022, 17:32
Работы на участке трассы М-4 «Дон» обещают закончить к 12 июня, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном».

Глава правительства Ростовской области сообщил, что подрядчик «Автодор» взял на себя обязательства завершить ремонт на М-4 «Дон» в обещанные сроки.

По оценкам Минтранса региона задача будет выполнена в полном объеме на 84 километрах трассы, а в следующие два дня ремонтникам предстоит закончить еще 24 километра.

«Этой работе осталось всего несколько дней. Я попросил до 10 июня проинформировать меня, где мы находимся», — сообщил Василий Голубев, добавив, что вскоре начинается сезон отпусков, который приведет к плотному трафику на трассе, а потому работы нужно завершить в срок.

Ранее власти объявили, что ремонт трассы будет закончен в середине июня.

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