Ремонты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области завершат до 12 июня

«Этой работе осталось всего несколько дней. Я попросил до 10 июня проинформировать меня, где мы находимся», — сообщил Василий Голубев, добавив, что вскоре начинается сезон отпусков, который приведет к плотному трафику на трассе, а потому работы нужно завершить в срок.