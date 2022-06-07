rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2022, 10:17

Published 7 июня 2022, 10:17

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Больше половины тепловых сетей в Ростове оказались изношены

7 июня 2022, 10:17
Основной проблемой, затягивающей подачу горячей воды ростовчанам, назван износ тепловых сетей который в 2022 году составил примерно 51%. Об этом докладывает пресс-служба городской администрации.

6 июня вновь был сдвинут срок подачи горячего водоснабжения жителям Западного микрорайона и центра. Воду обещают дать 8 июня. Причиной затягивания работ мэрия называет большое количество дефектов тепловых сетей. Показатель их износа составляет примерно 51%.

Чтобы разрешить столь плачевную ситуацию, необходимы большие объемы инвестиций. Так, правительство РФ распорядилось с 2022 года выделить до 150 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в регионах. Также ООО »Ростовские тепловые сети» планирует в 2023-2024 годах обновить 25 объектов тепловых сетей на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Тем временем ростовчане назвали тренировкой на выносливость долгое отсутствие горячей воды.

#Алина Заярная#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика