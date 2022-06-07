Больше половины тепловых сетей в Ростове оказались изношены

Posted 7 июня 2022, 10:17
Published 7 июня 2022, 10:17
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
6 июня вновь был сдвинут срок подачи горячего водоснабжения жителям Западного микрорайона и центра. Воду обещают дать 8 июня. Причиной затягивания работ мэрия называет большое количество дефектов тепловых сетей. Показатель их износа составляет примерно 51%.
Чтобы разрешить столь плачевную ситуацию, необходимы большие объемы инвестиций. Так, правительство РФ распорядилось с 2022 года выделить до 150 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в регионах. Также ООО »Ростовские тепловые сети» планирует в 2023-2024 годах обновить 25 объектов тепловых сетей на сумму 3,3 миллиарда рублей.
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