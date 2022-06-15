Более 601,6 млрд рублей на счетах в банках хранят жители Ростовской области

Posted 15 июня 2022, 07:24
Published 15 июня 2022, 07:24
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Сообщается, что этой весной жители Ростовской области увеличили объем банковских вкладов на 6,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что позволило достичь отметки в 601,6 миллиарда рублей без учета денег, содержащихся на счетах эскроу.
Кроме того жители Ростовской области продолжают отдавать предпочтение национальной валюте, а потому свыше 89% вкладов хранятся в рублях.
Представители банковской сферы уверены, что увеличение вкладов связано с повышением их доходности из-за роста ключевой ставки до 20%.
Вместе с этим в банке рассказали, что к началу апреля кредитный портфель региона вырос в 1,2 раза, что увеличило его за год до отметки в 595,6 миллиарда рублей.
Также в 1,3 раза возросли ипотечные обязательства, объем которых к настоящему времени составил 270 миллиардов рублей. Потребительские кредиты также увеличились за год на 15% до 325 миллиардов рублей.