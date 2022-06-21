Эколог рассказал, чем обернется для Ростовской области появление четырех заводов

Экологи опасаются, что если с новыми заводами получится точно также, как с предприятиями „Меринос“, „Амилко“, то ничего хорошего ждать не придётся. Остаются у экспертов вопросы и по переносу завода «Эмпилс» в западную промзону. А именно — подготовлена ли территория для цинкового производства? Учтена ли роза ветров по отношению к населенным пунктам? Запланированы ли очистные сооружения?