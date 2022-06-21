Эколог рассказал, чем обернется для Ростовской области появление четырех заводов

В Аксайском районе Ростовской области планируется возвести четыре завода. Появление новых предприятий позволит создать на Дону множество рабочих мест. Однако экологи не исключают, что наряду с новыми рабочими местами, регион может получить и новые экологические проблемы.
«У нас очень напряженная экологическая обстановка. Не случайно же, по вопросам экологии среди регионов России Ростовская область занимает третье место с конца», — отмечает Алексей Лебедев.
Экологи опасаются, что если с новыми заводами получится точно также, как с предприятиями „Меринос“, „Амилко“, то ничего хорошего ждать не придётся. Остаются у экспертов вопросы и по переносу завода «Эмпилс» в западную промзону. А именно — подготовлена ли территория для цинкового производства? Учтена ли роза ветров по отношению к населенным пунктам? Запланированы ли очистные сооружения?
«При запуске предприятий должны учитываться все нюансы нагрузки, как на окружающую среду, так и на население, которое живет рядом. Если бы действительно у нас в регионе создавали правильные очистные сооружения с очисткой воздуха, устанавливали необходимые фильтры, то никаких проблем бы не возникало», — резюмирует Алексей Лебедев.