rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эколог рассказал, чем обернется для Ростовской области появление четырех заводов

21 июня 13:25
Фото: 1MI
Экологическая нагрузка на окружающую среду новых заводов должна учитываться еще на этапе строительства, и строго контролироваться на стадии ввода предприятия в строй. Но в Ростовской области в этом плане существуют очевидные проблемы, сообщил RostovGazeta эколог общественной организации Алексей Лебедев.

В Аксайском районе Ростовской области планируется возвести четыре завода. Появление новых предприятий позволит создать на Дону множество рабочих мест. Однако экологи не исключают, что наряду с новыми рабочими местами, регион может получить и новые экологические проблемы.

«У нас очень напряженная экологическая обстановка. Не случайно же, по вопросам экологии среди регионов России Ростовская область занимает третье место с конца», — отмечает Алексей Лебедев.

Экологи опасаются, что если с новыми заводами получится точно также, как с предприятиями „Меринос“, „Амилко“, то ничего хорошего ждать не придётся. Остаются у экспертов вопросы и по переносу завода «Эмпилс» в западную промзону. А именно — подготовлена ли территория для цинкового производства? Учтена ли роза ветров по отношению к населенным пунктам? Запланированы ли очистные сооружения?

«При запуске предприятий должны учитываться все нюансы нагрузки, как на окружающую среду, так и на население, которое живет рядом. Если бы действительно у нас в регионе создавали правильные очистные сооружения с очисткой воздуха, устанавливали необходимые фильтры, то никаких проблем бы не возникало», — резюмирует Алексей Лебедев.

Ранее RostovGazeta сообщала, как вдоль набережной по Дону растеклась в Ростове масляная пленка.

Материалы по теме
«Химическая атака»: жители Левенцовки в Ростове ночами задыхаются от вониБастрыкин поручил проверить жалобы жителей Ростова на плохую экологию в ЛевенцовкеО проблемах со здоровьем сообщили жители Левенцовки в Ростове из-за ковровой фабрики
#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00