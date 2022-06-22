Губернатор Голубев назначил семь новых членов Избиркома в Ростовской области

Глава региона Василий Голубев подписал указ о назначении семи членов облизбиркома с правом решающего голоса. В их число вошли Виктор Баранов, Андрей Буров, Игорь Дзреев, Светлана Драгомирова, Андрей Курочкин, Евгений Мамичев и Владимир Островский.
6 июля истекает срок полномочий предыдущего состава Избирательной комиссии, после чего новый состав приступит к работе.
Напомним, что губернатор Ростовской области назначает половину членов Избирательной комиссии с правом голоса. Они выбираются из кандидатур, выставленных от субъектов права выдвижения кандидатур на указанные должности.
Ранее новым прокурором Пролетарского района Ростова был назначен Сергей Ушаков. До нового назначения он работал прокурором Ленинского района города. Ушаков сменил на посту Алексея Мальцева, ушедшего со своей должности в прошлом году.