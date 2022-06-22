rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Голубев назначил семь новых членов Избиркома в Ростовской области

22 июня 17:27
Фото: 1mediainvest.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил в должностях новых членов Избирательной комиссии. Информация об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Глава региона Василий Голубев подписал указ о назначении семи членов облизбиркома с правом решающего голоса. В их число вошли Виктор Баранов, Андрей Буров, Игорь Дзреев, Светлана Драгомирова, Андрей Курочкин, Евгений Мамичев и Владимир Островский.

6 июля истекает срок полномочий предыдущего состава Избирательной комиссии, после чего новый состав приступит к работе.

Напомним, что губернатор Ростовской области назначает половину членов Избирательной комиссии с правом голоса. Они выбираются из кандидатур, выставленных от субъектов права выдвижения кандидатур на указанные должности.

Ранее новым прокурором Пролетарского района Ростова был назначен Сергей Ушаков. До нового назначения он работал прокурором Ленинского района города. Ушаков сменил на посту Алексея Мальцева, ушедшего со своей должности в прошлом году.

Материалы по теме
Новым прокурором Пролетарского района Ростова назначен Сергей УшаковГлава ДНР Пушилин назначил Ольгу Макееву послом в России
#Новости#Алина Заярная#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00