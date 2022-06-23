Рядом с Ростовским морем построят очередную огромную многоэтажку

На улице Тимофеева недалеко от Ростовского моря городские власти выставили на торги участок площадью 0,5 гектар. Планируется, что на нем будет возведен 16-этажный дом. Начальная цена для торгов составляет 5,33 миллиона рублей. За эти же деньги можно арендовать участок сроком на год.