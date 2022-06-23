Рядом с Ростовским морем построят очередную огромную многоэтажку

На улице Тимофеева недалеко от Ростовского моря городские власти выставили на торги участок площадью 0,5 гектар. Планируется, что на нем будет возведен 16-этажный дом. Начальная цена для торгов составляет 5,33 миллиона рублей. За эти же деньги можно арендовать участок сроком на год.
Дом, который собираются построить на участке, рассчитан на 16 этажей. Общая площадь квартир составит 10,4 тысячи квадратных метров. Разместиться там смогут 283 человека.
Ранее стало известно, что в районе старого аэропорта до 2040 года построят ЖК, больницы и филармонию.