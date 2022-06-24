Участок Южного подъезда к Ростову-на-Дону закроют на один месяц

Дорожные специалисты приступят к реконструкции съезда «Батайск — Краснодар». Они отремонтируют освещение, заменят барьеры и дорожные знаки, усилят основание дороги. На выполнение работ им выделен месяц.
В течение этого времени автомобилистам рекомендуется ездить по временной схеме через новую эстакаду на четвертом километре трассы. Данный участок дороги уже отремонтирован и готов к транспортному потоку.
Ранее стало известно, что в Ростове планируют обновление Орбитальной улицы и строительство дублера Змиевского проезда.