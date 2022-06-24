rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Участок Южного подъезда к Ростову-на-Дону закроют на один месяц

24 июня 08:59
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Из-за ремонта съезда «Батайск — Краснодар» автомобилистам придется менять схемы маршрута на Южном подъезде к Ростову. Новость об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

Дорожные специалисты приступят к реконструкции съезда «БатайскКраснодар». Они отремонтируют освещение, заменят барьеры и дорожные знаки, усилят основание дороги. На выполнение работ им выделен месяц.

В течение этого времени автомобилистам рекомендуется ездить по временной схеме через новую эстакаду на четвертом километре трассы. Данный участок дороги уже отремонтирован и готов к транспортному потоку.

Ранее стало известно, что в Ростове планируют обновление Орбитальной улицы и строительство дублера Змиевского проезда.

Материалы по теме
Власти Ростова объяснили, почему не закончили ремонт дороги у станции «Темерник»В Ростове закончили ремонт девяти дорог в Рабочем городкеОколо 1,2 миллиарда рублей потратят на ремонт дорог в Ростовской области до осени
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00