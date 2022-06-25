«Будет мертвым стоять»: ростовчане не верят в успешность Hyatt с номером за 110 тысяч

«Действительно, вовремя. Люди, которые могли себе это позволить, в Россию больше не едут, а всякие студенты не потянут (да и зачем?). Инвесторы, наверное, валерьянку тоннами глотают, понимая, что это никогда не окупится», — заявили пользователи.