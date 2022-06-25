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«Будет мертвым стоять»: ростовчане не верят в успешность Hyatt с номером за 110 тысяч

25 июня 05:41
Фото: hyatt
Самый дорой номер в отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» стоит 110 тысяч рублей, из-за чего местные жители не верят в успешность этого проекта, сообщили они в соцсетях.

Напомним, что отель строили более 15 лет, в него вложили 12 миллиардов рублей. Владельцы проекта несколько раз менялись.

Само строительство сопровождалось многочисленными проблемами. Всего в комплексе 187 номеров, в том числе есть президентский люкс. По данным СМИ, проживание в нем стоит 110 тысяч рублей.

Местные жители заявили, что отель открыли не в то время и сейчас никто не будет тратить такие большие деньги на проживание.

«Кому он нужен на фоне крутых санкций. Что в головах этих людей?», — написали ростовчане.

«Действительно, вовремя. Люди, которые могли себе это позволить, в Россию больше не едут, а всякие студенты не потянут (да и зачем?). Инвесторы, наверное, валерьянку тоннами глотают, понимая, что это никогда не окупится», — заявили пользователи.

«А кому он интересен? Тем более в Ростове на Дону. В стране проблемы. Будет мертвым стоять», — пишут горожане.

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