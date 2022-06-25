«Будет мертвым стоять»: ростовчане не верят в успешность Hyatt с номером за 110 тысяч

Напомним, что отель строили более 15 лет, в него вложили 12 миллиардов рублей. Владельцы проекта несколько раз менялись.
Само строительство сопровождалось многочисленными проблемами. Всего в комплексе 187 номеров, в том числе есть президентский люкс. По данным СМИ, проживание в нем стоит 110 тысяч рублей.
Местные жители заявили, что отель открыли не в то время и сейчас никто не будет тратить такие большие деньги на проживание.
«Кому он нужен на фоне крутых санкций. Что в головах этих людей?», — написали ростовчане.
«Действительно, вовремя. Люди, которые могли себе это позволить, в Россию больше не едут, а всякие студенты не потянут (да и зачем?). Инвесторы, наверное, валерьянку тоннами глотают, понимая, что это никогда не окупится», — заявили пользователи.
«А кому он интересен? Тем более в Ростове на Дону. В стране проблемы. Будет мертвым стоять», — пишут горожане.