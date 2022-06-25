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В Ростовской области объявили о продаже колхоза за миллиард рублей

25 июня 13:37
Фото: old-verhnedon.donland.ru
В Ростовской области на территории поселка Темерницкого продают колхоз за миллиард рублей, данные об этом опубликовали c помощью сервиса Avito.

В середине июня частное лицо объявило о продаже колхоза на территории поселка Темерницкого в Аксайском районе Ростовской области.

Продавец указал, что предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственных товаров и растениеводстве, в частности выращивании пшеницы, подсолнечника, льна, просо, кукурузы и ячменя.

Общая площадь земельных участков компании составляет около 5,1 тысячи гектара. Объем реализации составляет от 10 до 12 тысяч тонн продукции ежегодно, а выручка — более 200 миллионов рублей. Продавец указал, что среди основных клиентов предприятия числятся АО «Астон», ЗАО «Юг Руси», ООО «Гленкор Агро МЗК» и ООО «РИФ». Продавец дополнительно указал, что выгодное расположение позволяет сократить расходы на логистику и транспортировку продукции. Стоимость предприятия составляет миллиард рублей.

Согласно данным системы СПАРК под описание предполагаемого объекта продажи подходит ООО «Темерницкое», руководителем которого является Вячеслав Когут. Сама организация существует на рынке 30 лет, имеет в штате 20 сотрудников и как раз занимается выращиванием зерновых культур. Однако чистая прибыль по итогам 2021 года составляет 116,4 миллиона рублей, что ниже заявленных продавцом показателей.

Ранее RostovGazeta выяснила, какие заводы и предприятия продают в Ростове и Ростовской области.

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