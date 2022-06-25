В Ростовской области объявили о продаже колхоза за миллиард рублей

Согласно данным системы СПАРК под описание предполагаемого объекта продажи подходит ООО «Темерницкое», руководителем которого является Вячеслав Когут. Сама организация существует на рынке 30 лет, имеет в штате 20 сотрудников и как раз занимается выращиванием зерновых культур. Однако чистая прибыль по итогам 2021 года составляет 116,4 миллиона рублей, что ниже заявленных продавцом показателей.