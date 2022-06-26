Губернатор Голубев пообещал по 2 млн рублей семьям чиновников, погибших в Донбассе

Губернатор Василий Голубев подписал соответствующий документ. При гибели человека будут выплачивать по два миллиона рублей.
Деньги поделят между близкими погибшего, в том числе супругами и родителями. Выплаты также положены и для детей, потерявших родителей, но только с 23 лет и при условии обучения в вузе.
Подписанный документ вступил в законную силу.
Ранее депутат из Ростовской области предложил не платить долги недружественным странам. Напомним, что спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля.