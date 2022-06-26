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Губернатор Голубев пообещал по 2 млн рублей семьям чиновников, погибших в Донбассе

26 июня 06:50
Фото: pixabay
В Ростовской области семьи чиновников получат деньги, если госслужащий погибнет в командировке в Донбассе, говорится на портале правовой информации.

Губернатор Василий Голубев подписал соответствующий документ. При гибели человека будут выплачивать по два миллиона рублей.

Деньги поделят между близкими погибшего, в том числе супругами и родителями. Выплаты также положены и для детей, потерявших родителей, но только с 23 лет и при условии обучения в вузе.

Подписанный документ вступил в законную силу.

Ранее депутат из Ростовской области предложил не платить долги недружественным странам. Напомним, что спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля.

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