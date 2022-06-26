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Posted 26 июня 2022, 14:51

Published 26 июня 2022, 14:51

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Комаров не смогли потравить в Ростовской области в июне, перенесли на июль

26 июня 2022, 14:51
В Таганроге Ростовской области специалисты не смогли протравить комаров из-за дождя. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

Таганрогские коммунальщики отчитались о травле комаров и их личинок в водоемах и рощах города. Они проводят ларвицидную обработку — уничтожают личинки комаров химикатами, безопасными для людей. Однако из-за дождливой погоды травлю комаров не удалось провести в роще «Дубки». Работы решено перенести на следующую неделю.

Ранее в роще «Дубки» в Таганроге подрядчик уничтожил десятки деревьев в тайне от городских властей. Ситуация получила огласку благодаря таганрогским активистам. Подрядчику предъявлены обвинения из-за нарушения законов по охране природы.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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