Комаров не смогли потравить в Ростовской области в июне, перенесли на июль

Таганрогские коммунальщики отчитались о травле комаров и их личинок в водоемах и рощах города. Они проводят ларвицидную обработку — уничтожают личинки комаров химикатами, безопасными для людей. Однако из-за дождливой погоды травлю комаров не удалось провести в роще «Дубки». Работы решено перенести на следующую неделю.