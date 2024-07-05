Более 100 человек пропали в Ростовской области в июне

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
За это время удалось найти 71 человека живым, еще четверо скончались. Продолжаются поиски 14 пропавших граждан.
«В данный момент идет розыск тех, кто не найден. В том числе распространяются ориентировки и проверяется информация», — сказано в сообщении.
Ранее волонтеры собирали статистику за март, тогда оказалось свыше 80 заявок на розыск пропавших. Стало известно, что семь человек умерли, были обнаружены их тела.
До этого тело считавшегося пропавшим жителя нашли в водоеме в области.
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