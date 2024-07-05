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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Более 100 человек пропали в Ростовской области в июне

Более 100 человек пропали в Ростовской области в июне

5 июля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Более 100 человек пропали в Ростовской области в июне
В Ростовской области в июне поступили 117 заявок на поиски людей, сообщили в местном поисковом отряде.

За это время удалось найти 71 человека живым, еще четверо скончались. Продолжаются поиски 14 пропавших граждан.

«В данный момент идет розыск тех, кто не найден. В том числе распространяются ориентировки и проверяется информация», — сказано в сообщении.

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Ранее волонтеры собирали статистику за март, тогда оказалось свыше 80 заявок на розыск пропавших. Стало известно, что семь человек умерли, были обнаружены их тела.

До этого тело считавшегося пропавшим жителя нашли в водоеме в области.

Читайте также о том, как в донской столице искали мужчину за стрельбу у одного из местных ТЦ и где он скрывался.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волонтеры#Поиски#Пропажа
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