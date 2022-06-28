Бастрыкин рассказал о планах Украины напасть на границы Ростовской области 8 марта

«У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины. С территорий Донецка с выходом на российскую границу.<…> Они на границу не вышли, но что делают? Стреляют по нашим территориям», — рассказал Бастрыкин, напомнив об обстрелах акватории Черного моря и Белгородской области.