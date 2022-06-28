rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бастрыкин рассказал о планах Украины напасть на границы Ростовской области 8 марта

28 июня 15:38
Фото: roscongress.org
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следственный комитет располагает данным о плане нападения Украины на Россию в марте текущего года.

В ходе своего выступления на X Петербургском международном юридическом форуме Александр Бастрыкин рассказал, что в распоряжении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации находятся данные, свидетельствующие о намерении Украины начать наступление на российские территории с приграничных зон в марте этого года.

«У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины. С территорий Донецка с выходом на российскую границу.<…> Они на границу не вышли, но что делают? Стреляют по нашим территориям», — рассказал Бастрыкин, напомнив об обстрелах акватории Черного моря и Белгородской области.

Напомним, на прошлой неделе ростовчан шокировала новость о падении украинских беспилотников на Новошахтинский НПЗ. Тогда на заводе произошел взрыв, спровоцировавший пожар и ставший причиной экстренной эвакуации персонала.

Материалы по теме
СМИ заявили о якобы гибели людей при крушении вертолета в Ростовской области 8 мартаВ Ростовской области разбился военный вертолет Ка-52 8 мартаКиев планировал напасть на Крым и Донбасс 8 марта, а ПВО защитили Ростовскую область
#Новости#ЛНР#Донбасс#Эвакуация мирных жителей Донбасса#Беженцы с Донбасса#Спецоперация#ДНР#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Анастасия Тихая#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00