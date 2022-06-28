«ЮгСтройИнвест» продолжает компенсационные работы по озеленению на левом берегу

На сегодняшний день застройщик, группа компаний «ЮгСтройИнвест», высадил 4 500 деревьев. Молодые аллеи появились в Кировском и Советском районах, а так же вокруг стадиона «Ростов Арена». В основном деревца приживаются хорошо, но некоторые из них подсохли, что вызывает естественную тревогу ростовчан. Застройщик неоднократно разъяснял: в компании внимательно следят за ситуацией и все неприжившиеся деревья уже этой осенью в обязательном порядке заменят на новые.