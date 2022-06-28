«ЮгСтройИнвест» продолжает компенсационные работы по озеленению на левом берегу

В компании рассказали, как идут компенсационные мероприятия, сколько уже высажено деревьев и что в итоге получит город.
На сегодняшний день застройщик, группа компаний «ЮгСтройИнвест», высадил 4 500 деревьев. Молодые аллеи появились в Кировском и Советском районах, а так же вокруг стадиона «Ростов Арена». В основном деревца приживаются хорошо, но некоторые из них подсохли, что вызывает естественную тревогу ростовчан. Застройщик неоднократно разъяснял: в компании внимательно следят за ситуацией и все неприжившиеся деревья уже этой осенью в обязательном порядке заменят на новые.
— Хочу подчеркнуть, что мы несем ответственность не только за высадку деревьев, но и за уход за ними, - заверил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко. - По закону, после трехлетнего ухода за деревьями и полной приживаемости мы передадим зеленые насаждения городу в полном объеме, а это порядка 16 000 деревьев.
О состоянии деревьев также рассказал дендролог и член совета Ассоциации ландшафтных архитекторов России Антон Папков. По его словам, средний процент приживаемости деревьев в период весенних высадок составляет 70-80%. Ведущий дендролог считает, что количество прижившихся деревьев ориентировочно будет в рамках нормы.
— Чтобы крупные деревья быстро прижились, нужны благоприятные погодные условия, - разъясняет специалист.- Этой весной, к сожалению, стояла жаркая погода, и листья на многих деревьях не появились. Но это естественный процесс. Кора у них живая, а это значит, что деревья живы, но из-за жары находятся в покое.
Он так же заверил ростовчан, что за деревьями ведется должный уход и ожидается, что к осени они распустятся.