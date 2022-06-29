Инспекция работ на теплосетях прошла во вторник, 28 июня, когда сотрудники администрации провели проверку вместе с общественниками и парламентариями. Целью обхода была проверка оперативности ремонтных бригад по устранению прорывов. Для этого члены комиссии посетили проблемные участки, в частности по улицам Максима Горького, Малиновского и проспекту Коммунистическому.
В ходе инспекции выяснилось, что над восстановлением горячего водоснабжения в городе в общей сложности занимаются всего 12 ремонтных бригад, из них половина — собственные аварийные бригады «Лукойл-Ростовэнерго». Кроме того привлечен дополнительный подрядчик, но этих усилий не хватает для восстановления подачи воды.
Замглавы администрации Ростова по ЖКХ Алексей Пикалов заметил, что от организации требуется оперативное решение поставленных задач по возобновлению водоснабжения, поскольку ко вторнику горячая вода все еще отсутствовала в 30 многоквартирных домах.
Между тем представитель организации поставщика горячего водоснабжения отметил, что на втором этапе выявили более 30 дефектов на инженерных сооружениях, а потому работы на теплосетях завершат не раньше конца недели.
«Если будут повторные дефекты, будем снова отключать воду и ремонтировать трубопроводы. До 3-го числа должны успеть запустить горячую воду в домах в рамках второго этапа гидравлических испытаний», — добавил главный инженер ООО «Лукойл-Ростовэнерго» Андрея Осипенко, отметив, что проблемными остались участки на Малиновского и Коммунистическом, где теплосети работают уже более 30 лет.