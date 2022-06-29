В ходе инспекции выяснилось, что над восстановлением горячего водоснабжения в городе в общей сложности занимаются всего 12 ремонтных бригад, из них половина — собственные аварийные бригады «Лукойл-Ростовэнерго». Кроме того привлечен дополнительный подрядчик, но этих усилий не хватает для восстановления подачи воды.