Жители донского хутора выступили против районных властей из-за детского сада

Она рассказывает, что хуторяне пишут письма во все инстанции с 2011 года, в том числе и президенту Российской Федерации. Однако все, чего удалось добиться – создание группы неполного дня для детей в школе. С 8:30 до 12 часов дня родители могут оставить детей под присмотром педагогов. По словам Надежды Алимаскиной, такая мера все равно не позволяет родителям полноценно работать.