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Жители донского хутора выступили против районных властей из-за детского сада

29 июня 06:43
Фото: pxhere.com
Жители хутора Волошино в Радионово-Несветайском районе Ростовской области вышли на сбор в знак протеста местным районным властям, которые затягивают постройку детского сада, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала местная жительница Надежда Алимаскина.

В хуторе Волошино по прописке зарегистрировано около 100 детей дошкольного возраста. Надежда Алимаскина добавляет, что реальное количество детей якобы больше, чем указано в официальных данных.

«Нам некуда водить детей дошкольного возраста. Мамы не могут выйти на работу, дети не получают должного воспитания и знаний», – жалуется Надежда.

Она рассказывает, что хуторяне пишут письма во все инстанции с 2011 года, в том числе и президенту Российской Федерации. Однако все, чего удалось добиться – создание группы неполного дня для детей в школе. С 8:30 до 12 часов дня родители могут оставить детей под присмотром педагогов. По словам Надежды Алимаскиной, такая мера все равно не позволяет родителям полноценно работать.

«В поселке был дом престарелых. В 2019 году его по каким-то причинам закрыли. Там были не только старики, но и 15 человек обслуживающего персонала, которых выкинули на улицу без предоставления рабочих мест», –– вспоминает Надежда.

По ее словам, местные власти обещали открыть в этом здании детский сад. С 2019 года они якобы проводили экспертизы и даже, по рассказу местной жительницы, составили проектно-сметную документацию и пообещали реконструировать здание. Однако за 3 года жители Волошино так и не увидели результата, рассказала Надежда.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жильцов дома на Кривошлыковском в Ростове хотят заставить через суд получить выплату.

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