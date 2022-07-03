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День города в Ростове пройдет с 16 по 18 сентября

3 июля 16:27
Фото: 1mediainvest.ru
Мероприятия по празднованию дня города в Ростове состоятся с 16 по 18 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

В этом году Ростов-на-Дону отметит свой 273 день рождения. Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 сентября.

Власти города обещают насыщенную развлекательную программу. В городских парках состоится множество акций и концертов. Экскурсии будут проводиться по главным историческим и культурным местам Ростова. Центром празднества по традиции станет Театральная площадь.

Также Алексей Логвиненко отметил, что проходящий в донской столице фестиваль купечества имени Чехова «В Городском Саду» приобретет статус международного.

Ранее стало известно, что впервые с начала пандемии коронавируса в Ростовской области состоится фестиваль «Осада Азова».

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#Новости#Алина Заярная#Культура
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