День города в Ростове пройдет с 16 по 18 сентября

В этом году Ростов-на-Дону отметит свой 273 день рождения. Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 сентября.
Власти города обещают насыщенную развлекательную программу. В городских парках состоится множество акций и концертов. Экскурсии будут проводиться по главным историческим и культурным местам Ростова. Центром празднества по традиции станет Театральная площадь.
Также Алексей Логвиненко отметил, что проходящий в донской столице фестиваль купечества имени Чехова «В Городском Саду» приобретет статус международного.
Ранее стало известно, что впервые с начала пандемии коронавируса в Ростовской области состоится фестиваль «Осада Азова».