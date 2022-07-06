Эпоха Чуба: куда и почему ушли министры бывшего донского губернатора

Примечательно, что основной состав администрации Ростовской области, которым руководил Владимир Чуб не оказался осужденным или не получал реального тюремного срока. Хотя экс-министр министр здравоохранения Татьяна Быковская некоторое время под следствием. ФСБ подозревала ее в превышении должностных полномочий и даже заключила под домашний арест в 2019 году. Однако за неимением доказательств обвинения были сняты и Быковская вернулась на работу в министерство.