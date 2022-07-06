Эпоха Чуба: куда и почему ушли министры бывшего донского губернатора

С приходом в июне 2010 года в Ростовскую область нынешнего губернатора Василия Голубева место работы пришлось сменить большинству политиков из прежнего состава администрации, который тщательно собирал Владимир Чуб. Некоторым, например, бывшему замгубернатора по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Вячеславу Василенко, свой пост удалось сохранить. Кое-кто и вовсе предпочел строить карьеру не в Ростовской области.
Так, бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев перебрался в столицу в 2016 году. В течении пяти лет он представлял интересы Ростовской области в Госдуме.
Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий остался в регионе, теперь уже в должности заместителя нового губернатора. Аналогично поступил Игорь Гуськов. При Чубе он исполнял обязанности министра образования Ростовской области. Василий Голубев не стал сменять его, когда пришел к власти. Однако в 2011 Гуськову все же пришлось покинуть кабинет министра, чтобы занять должность первого заместителя губернатора.
Несколько бывших политиков решили навсегда оставить свое ремесло и перейти в другую сферу деятельности. Например, Валерий Вакула который трудился вместе с Чубом в должности министра по физической культуре и спорту, стал бизнесменом. С 2022 года он работает генеральным директором АО «Алмаз», которая занимается производством коммуникационного оборудования.
Примечательно, что основной состав администрации Ростовской области, которым руководил Владимир Чуб не оказался осужденным или не получал реального тюремного срока. Хотя экс-министр министр здравоохранения Татьяна Быковская некоторое время под следствием. ФСБ подозревала ее в превышении должностных полномочий и даже заключила под домашний арест в 2019 году. Однако за неимением доказательств обвинения были сняты и Быковская вернулась на работу в министерство.
Чем запомнился «чубовский» состав администрации и почему ростовские политики в начале 21 века не хотели уходить с насиженных мест? Подробности – в эксклюзивном проекте RostovGazeta.