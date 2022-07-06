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Эпоха Чуба: куда и почему ушли министры бывшего донского губернатора

6 июля 11:05
Фото: RostovGazeta
RostovGazeta выяснила, что произошло с членами правительства Ростовской области из состава команды экс-губернатора Владимира Чуба.

С приходом в июне 2010 года в Ростовскую область нынешнего губернатора Василия Голубева место работы пришлось сменить большинству политиков из прежнего состава администрации, который тщательно собирал Владимир Чуб. Некоторым, например, бывшему замгубернатора по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Вячеславу Василенко, свой пост удалось сохранить. Кое-кто и вовсе предпочел строить карьеру не в Ростовской области.

Так, бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев перебрался в столицу в 2016 году. В течении пяти лет он представлял интересы Ростовской области в Госдуме.

Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий остался в регионе, теперь уже в должности заместителя нового губернатора. Аналогично поступил Игорь Гуськов. При Чубе он исполнял обязанности министра образования Ростовской области. Василий Голубев не стал сменять его, когда пришел к власти. Однако в 2011 Гуськову все же пришлось покинуть кабинет министра, чтобы занять должность первого заместителя губернатора.

Несколько бывших политиков решили навсегда оставить свое ремесло и перейти в другую сферу деятельности. Например, Валерий Вакула который трудился вместе с Чубом в должности министра по физической культуре и спорту, стал бизнесменом. С 2022 года он работает генеральным директором АО «Алмаз», которая занимается производством коммуникационного оборудования.

Фото: RostovGazeta

Примечательно, что основной состав администрации Ростовской области, которым руководил Владимир Чуб не оказался осужденным или не получал реального тюремного срока. Хотя экс-министр министр здравоохранения Татьяна Быковская некоторое время под следствием. ФСБ подозревала ее в превышении должностных полномочий и даже заключила под домашний арест в 2019 году. Однако за неимением доказательств обвинения были сняты и Быковская вернулась на работу в министерство.

«Бывшие»: куда ушел Чуб и его команда
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Чем запомнился «чубовский» состав администрации и почему ростовские политики в начале 21 века не хотели уходить с насиженных мест? Подробности – в эксклюзивном проекте RostovGazeta.

#Новости#Общество
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