В Ростове жильцам домов на улице Извилистой обещают дать горячую воду с 13 июля

К настоящему моменту жильцы домов на улицы Извилистой лишены горячего водоснабжения в течение почти двух месяцев. Горячую воду отключили 12 мая, и с тех пор жильцам многоквартирных домов № 7/2 и 11/1 так и не смогли восстановить водоснабжение.