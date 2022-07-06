В Ростове жильцам домов на улице Извилистой обещают дать горячую воду с 13 июля

Posted 6 июля 2022, 09:33
Published 6 июля 2022, 09:33
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
К настоящему моменту жильцы домов на улицы Извилистой лишены горячего водоснабжения в течение почти двух месяцев. Горячую воду отключили 12 мая, и с тех пор жильцам многоквартирных домов № 7/2 и 11/1 так и не смогли восстановить водоснабжение.
Горожане сообщили изданию, что администрация Советского района города также отказывается объяснять причины отсутствия горячей воды и дать прогноз, когда жильцы 16-этажного и 24-этажного домов смогут спокойно воспользоваться услугами водоснабжения. Также молчание сохраняли и сотрудники управляющей компании этих двух домов.
Однако в мэрии Ростова сообщили, что причиной дефектов стали многочисленные дефекты тепловых сетей. В случае оперативного устранения неполадок горячее водоснабжение удастся восстановить с 13 июля.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]