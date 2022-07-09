Президент Германии Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснения за отмену визита

И вот на днях в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер потребовал объяснять, почему его поездка в Киев была отменена. В ответ на это украинский президент назвал скандальный случай «недоразумением» и сообщил, что не знал о произошедшем. В момент самого конфликта между лидерами Зеленский предлагал перенести визит на 8 мая, но также получил отказ из-за расписания президента ФРГ.