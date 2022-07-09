Президент Германии Штайнмайер потребовал от Зеленского объяснения за отмену визита

В издании напомнили, что в апреле этого года лидер ФРГ собирался приехать в Украину, однако получил отказ от правительства страны. Визит Штайнмайера назвали нежелательным, поскольку на тот момент Киев ожидал от Германии эмбарго на поставки российской нефти, а также помощи в военной и экономической сфере.
И вот на днях в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер потребовал объяснять, почему его поездка в Киев была отменена. В ответ на это украинский президент назвал скандальный случай «недоразумением» и сообщил, что не знал о произошедшем. В момент самого конфликта между лидерами Зеленский предлагал перенести визит на 8 мая, но также получил отказ из-за расписания президента ФРГ.
В Германии считают произошедшее весной грубым нарушением правил дипломатии и настоящим оскорблением, что еще хуже Зеленский начал отрицать факт того, что знал об отказе Штайнмайеру. Президент ФРГ счел это неубедительным и согласился сменить тему только после третьего отказа Зеленского ответить на вопрос о настоящих причинах отмены визита.
В газете Spiegel также отметили, что события этой весны негативно отразились на отношениях двух стран.
Ранее грузины пригрозили властям длительными протестами, если их требования по отставке некоторых членов правительства не будут удовлетворены.