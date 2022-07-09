Жителей юга Ростовской области предупредили о пыльной буре 10 июля

В воскресенье, 10 июля, в Ростовской области ожидаются ливни с пыльными бурями, которые будут наблюдаться в отдельных районах на юге региона. В этот день сильный юго-западный ветер увеличит скорость до 20 метров в секунду в период бури, а температура воздуха поднимется до +25 градусов ночью и +38 градусов днем.
Во время пыльной бури рекомендуется закрыть окна, а также сократить время пребывания на улице, поскольку мелкие частицы пыли будут затруднять дыхание и попадать в глаза. В случае, если существует необходимость быть на улице в период бури, лучше использовать медицинские маски в качестве фильтра, чтобы защитить дыхательные пути от мелкой взвеси пыли и песка в воздухе.
Ранее ростовчане предположили, что основная причина пыльных бурь — это уничтожение лесополос и зеленых зон в регионе.