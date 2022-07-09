Жителей юга Ростовской области предупредили о пыльной буре 10 июля

Во время пыльной бури рекомендуется закрыть окна, а также сократить время пребывания на улице, поскольку мелкие частицы пыли будут затруднять дыхание и попадать в глаза. В случае, если существует необходимость быть на улице в период бури, лучше использовать медицинские маски в качестве фильтра, чтобы защитить дыхательные пути от мелкой взвеси пыли и песка в воздухе.