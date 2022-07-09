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Жителей юга Ростовской области предупредили о пыльной буре 10 июля

9 июля 11:56
Фото: unsplash
В Ростовской области жителям южных районов предупредили о пыльной буре в воскресенье, 10 июля, об этом сообщили синоптики СК УГМС.

В воскресенье, 10 июля, в Ростовской области ожидаются ливни с пыльными бурями, которые будут наблюдаться в отдельных районах на юге региона. В этот день сильный юго-западный ветер увеличит скорость до 20 метров в секунду в период бури, а температура воздуха поднимется до +25 градусов ночью и +38 градусов днем.

Во время пыльной бури рекомендуется закрыть окна, а также сократить время пребывания на улице, поскольку мелкие частицы пыли будут затруднять дыхание и попадать в глаза. В случае, если существует необходимость быть на улице в период бури, лучше использовать медицинские маски в качестве фильтра, чтобы защитить дыхательные пути от мелкой взвеси пыли и песка в воздухе.

Ранее ростовчане предположили, что основная причина пыльных бурь — это уничтожение лесополос и зеленых зон в регионе.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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