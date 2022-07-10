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Пенсионерка в Ростовской области поверила телефонному мошеннику и лишилась 2 млн руб

10 июля 10:08
Фото: Медиахолдинг 1Мi
Жительница Ростова-на-Дону перевела на счет, указанный телефонным мошенником, почти два миллиона рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как рассказала 48-летняя ростовчанка при обращении в полицию, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом безопасности он предложил женщине перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге ростовчанка лишилась почти двух миллионов рублей.

Аналогичный случай произошел днем ранее в Таганроге, где 61-летняя женщина перевела телефонному мошеннику почти 2,5 миллиона рублей. Позвонивший пенсионерке мужчина сказал, что так она сможет защитить свои сбережения от несанкционированного списания.

Ранее пенсионер из Ростовской области отдал лже-брокерам 2 миллиона рублей.

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