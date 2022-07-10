Пенсионерка в Ростовской области поверила телефонному мошеннику и лишилась 2 млн руб

Как рассказала 48-летняя ростовчанка при обращении в полицию, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом безопасности он предложил женщине перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге ростовчанка лишилась почти двух миллионов рублей.