Пенсионерка в Ростовской области поверила телефонному мошеннику и лишилась 2 млн руб

Как рассказала 48-летняя ростовчанка при обращении в полицию, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом безопасности он предложил женщине перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге ростовчанка лишилась почти двух миллионов рублей.
Аналогичный случай произошел днем ранее в Таганроге, где 61-летняя женщина перевела телефонному мошеннику почти 2,5 миллиона рублей. Позвонивший пенсионерке мужчина сказал, что так она сможет защитить свои сбережения от несанкционированного списания.