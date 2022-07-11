Что стало в Донецке после атаки украинской армии

Таксист согласился довезти только до пригорода Донецка, объяснив это «непростой обстановкой». Связано это со снарядами, которые регулярно падают на город.
Корреспондент увидел на улице много женщин с детьми. На первый взгляд, ничего не выдавало близость военных действий, однако бросилось в глаза, что практически нет мужчин.
«Одним из самых безопасных территорий считается пятачок возле отеля Park Inn, где представители миссии ОБСЕ. За восемь лет не было ни одного обстрела», — сообщил корреспондент.
В данный момент Россия оказывает помощь Донецку и другим территориям Донбасса в восстановлении объектов. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.