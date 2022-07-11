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Что стало в Донецке после атаки украинской армии

11 июля 20:56
Фото: RostovGazeta
Корреспондент RostovGazeta побывал в Донецке и узнал, как выглядит город, который не оставляет в покое украинская армия.

Таксист согласился довезти только до пригорода Донецка, объяснив это «непростой обстановкой». Связано это со снарядами, которые регулярно падают на город.

Корреспондент увидел на улице много женщин с детьми. На первый взгляд, ничего не выдавало близость военных действий, однако бросилось в глаза, что практически нет мужчин.

«Одним из самых безопасных территорий считается пятачок возле отеля Park Inn, где представители миссии ОБСЕ. За восемь лет не было ни одного обстрела», — сообщил корреспондент.

Маемо, шо маемо, или чего дончане ждут от России. И чего не ждут.
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В данный момент Россия оказывает помощь Донецку и другим территориям Донбасса в восстановлении объектов. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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