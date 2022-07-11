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Госэкспертиза одобрила проекты капремонта теплосетей в трех районах Ростова

11 июля 10:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове госэкспертиза одобрила ремонт участков теплосетей в центре города и на Западном жилом массиве, данные об этом появились на портале ГИС ЕРГЗ.

Согласно сведениям проектных заключений ООО «Ростовские тепловые сети» собираются провести капитальный ремонт трех участков теплосетей в центре Ростова и на Западном жилом массиве.

После получения положительных заключений работы собираются провести на отрезке тепломагистрали № 16, общей протяженностью более 2,3 трассовых километров по улице Пушкинской от переулка Халтуринского к проспекту Чехова, а также на тепломагистрали № 4 протяженностью около 13,2 тысячи метров погонных. Работы пройдут от РК-2 Котельной на проспекте Коммунистическом по улицам 2-й Краснодарской, Меридианной до Зорге с ответвлениями в четвертом, пятом, шестом, седьмом, и девятом коллекторах. Последним участком станет тепломагистраль № 2 протяженность более 4,9 трассовых километров в Советском районе, работы пройдут по улицам Пескова и 2-й Краснодарской.

Сроки работ в заключении не указаны.

Ранее ростовчанам обещали восстановить горячее водоснабжение до 11 июля, но в части домов сроки увеличили из-за выявления новых дефектов.

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