Госэкспертиза одобрила проекты капремонта теплосетей в трех районах Ростова

После получения положительных заключений работы собираются провести на отрезке тепломагистрали № 16, общей протяженностью более 2,3 трассовых километров по улице Пушкинской от переулка Халтуринского к проспекту Чехова, а также на тепломагистрали № 4 протяженностью около 13,2 тысячи метров погонных. Работы пройдут от РК-2 Котельной на проспекте Коммунистическом по улицам 2-й Краснодарской, Меридианной до Зорге с ответвлениями в четвертом, пятом, шестом, седьмом, и девятом коллекторах. Последним участком станет тепломагистраль № 2 протяженность более 4,9 трассовых километров в Советском районе, работы пройдут по улицам Пескова и 2-й Краснодарской.