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Updated Сегодня, 06:10

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

28 июня 2024, 06:08
Фото: Минобороны РФ / Для иллюстрации
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ совершить террористическую атаку на территории Ростовской области при помощи БПЛА.

По сообщению ведомства, в ночь на 28 июня Киевский режим предпринял попытку совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации.

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 БПЛА над территорией России. Больше всего военные сбили беспилотников в Брянской области — 12, еще девять были уничтожены в Смоленской области, один — в Воронежской области, два — в Курской области. Один беспилотник перехватили в Ростовской области.

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Ранее взрыв разбудил жителей одного из хуторов в Матвеево-Курганском районе области. От звуковой волны в окнах нескольких домов посыпались стекла. На утро люди обнаружили за хутором воронку и некие обломки. Однако власти Ростовской области, комментируя инцидент, подчеркнули, что происшествий, связанных с беспилотниками, зарегистрировано не было.

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