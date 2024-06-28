Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 БПЛА над территорией России. Больше всего военные сбили беспилотников в Брянской области — 12, еще девять были уничтожены в Смоленской области, один — в Воронежской области, два — в Курской области. Один беспилотник перехватили в Ростовской области.