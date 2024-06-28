Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По сообщению ведомства, в ночь на 28 июня Киевский режим предпринял попытку совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации.
Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 БПЛА над территорией России. Больше всего военные сбили беспилотников в Брянской области — 12, еще девять были уничтожены в Смоленской области, один — в Воронежской области, два — в Курской области. Один беспилотник перехватили в Ростовской области.
Ранее взрыв разбудил жителей одного из хуторов в Матвеево-Курганском районе области. От звуковой волны в окнах нескольких домов посыпались стекла. На утро люди обнаружили за хутором воронку и некие обломки. Однако власти Ростовской области, комментируя инцидент, подчеркнули, что происшествий, связанных с беспилотниками, зарегистрировано не было.