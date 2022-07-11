В Ростове дорожные ограничения на улице Ленина продлили еще на пять месяцев

Posted 11 июля 2022, 14:17
Published 11 июля 2022, 14:17
Modified 1 октября, 13:56
Updated 1 октября, 13:56
Городские власти предупреждают ростовчан, что ограничение движения на участке от переулка Ашхабадского, 4 до проспекта Ленина и от проспекта Ленина, 46А до переулка Ашхабадского продлятся до 30 декабря 2022 года.
На этом дорожном участке будет запрещен проезд, остановка и стоянка автомобилей. Такие ограничительные меры вызваны возведением в этом районе нового здания и работой там строительной техники.
Ранее стало известно, что с 30 июля по 1 декабря Социалистическую улицу в центре Ростова частично перекроют.
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