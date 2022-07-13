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До +21 градуса резко похолодает в Ростове 14 июля

13 июля 18:54
Фото: pxhere.com
14 июля ростовчан ждет безоблачный и нежаркий день. Данные о погоде передают синоптики.

В четверг 14 июля в Ростове будет теплая и ясная погода. Столбики термометров днем достигнут +26 градусов, а ночью +21 градуса. Небо будет ясным, без осадков. Ветер 10 метров в секунду.

Такая погода продлится минимум до воскресенья. В пятницу 15 июля будет солнечно и жарко. Воздух нагреется до +32 градусов днем и до +17 ночью. В субботу 16 июля дневная температура задержится на отметке +33 градуса, а ночная +23 градуса. Тем не менее небо будет заволочено тучами. Дожди же стоит ожидать в воскресенье 17 июля. В этот день похолодает до +28 градусов днем и до +20 ночью.

Ранее из-за жара ростовчанки голыми купались в ручье Гремучка.

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