До +21 градуса резко похолодает в Ростове 14 июля

Такая погода продлится минимум до воскресенья. В пятницу 15 июля будет солнечно и жарко. Воздух нагреется до +32 градусов днем и до +17 ночью. В субботу 16 июля дневная температура задержится на отметке +33 градуса, а ночная +23 градуса. Тем не менее небо будет заволочено тучами. Дожди же стоит ожидать в воскресенье 17 июля. В этот день похолодает до +28 градусов днем и до +20 ночью.