«Хорошо, что не в три»: ростовчан возмутила работа школ в две смены

Однако нашлись и те ростовчане, кто терпимо отнесся к наличию двух смен в школах. Они отметили, что детям, наоборот, будет комфортнее выспаться перед началом уроков во вторую смену, чем каждый день вставать рано утром. К тому же учеба допоздна позволит детям, когда они повзрослеют, проще адаптироваться к рабочему графику. «А как они работать планируют, когда работа будет до вечера, если не до ночи?» — заключил один из комментаторов.