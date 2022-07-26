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Posted 26 июля 2022, 04:27

Published 26 июля 2022, 04:27

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

«Хорошо, что не в три»: ростовчан возмутила работа школ в две смены

26 июля 2022, 04:27
Жители Роства-на-Дону оказались недовольны практически повсеместной работой городских школ в две смены, бурные обсуждения ситуации происходят в социальных сетях.

Начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова рассказала, что в новом учебном году практически 70% школ будут работать в две смены. Это обусловлено увеличением числа школьников в городе.

Ростовчан возмутила подобная ситуация в сфере городского образования. Они заявили, что это «не нормально», добавив, что возвращаться в темное время суток домой из школы небезопасно для детей. Также ростовчане обратили внимание, что в городе появляется все больше жилых комплексов, однако мало кто думает о том, в какие школы будут ходить дети из новых многоквартирных домов. Темпы возведения школ явно уступают скорости строительства ЖК.

Однако нашлись и те ростовчане, кто терпимо отнесся к наличию двух смен в школах. Они отметили, что детям, наоборот, будет комфортнее выспаться перед началом уроков во вторую смену, чем каждый день вставать рано утром. К тому же учеба допоздна позволит детям, когда они повзрослеют, проще адаптироваться к рабочему графику. «А как они работать планируют, когда работа будет до вечера, если не до ночи?» — заключил один из комментаторов.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко проверил ремонтные работы в ростовских школах.

#Алина Заярная#Город#Новости
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