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«А кто их накажет?»: ростовчане опечалены уничтожением исторического центра города

27 июля 12:47
Фото: Администрация Ростова
Ростовчане согласись с мнением известного урбаниста Аркадия Гершмана, что на современную архитектуру города «страшно смотреть». Обсуждения прошли в социальных сетях.

Урбанист Аркадий Гершман заявил, что ростовские власти «не умеют работать» с историческим наследием города. Он отметил, что старинная архитектура уничтожается, а на ее место приходят «примитивные коробки». По мнению урбаниста, наличие в городе крупной реки могло положительно повлиять на бизнес и состояние ростовчан, однако из-за загрязнения Дона, а также отсутствия пляжей, городская среда в Ростове не развивается.

Ростовчане согласились с Гершманом, отметив плачевную ситуацию с сохранением памятников исторического наследия. «Доводят здания до ужасного состояния, а потом уничтожают. Весь центр так», — пишут пользователи социальных сетей. «Очень мало восстанавливают исторических зданий», — соглашаются местные жители. «А кто их накажет, интересно мне?» — призвали ростовчане городских властей обратить внимание на существующую проблему.

Однако не все согласились с мнением известного урбаниста. Некоторые ростовчане назвали его мнение «однобоким», не учитывающим нюансов городской застройки.

Ранее стало известно, что ростовские общественники обратятся в прокуратуру из-за сноса кинотеатра «Россия».

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#Новости#Алина Заярная#Политика
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