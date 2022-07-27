«А кто их накажет?»: ростовчане опечалены уничтожением исторического центра города

Урбанист Аркадий Гершман заявил, что ростовские власти «не умеют работать» с историческим наследием города. Он отметил, что старинная архитектура уничтожается, а на ее место приходят «примитивные коробки». По мнению урбаниста, наличие в городе крупной реки могло положительно повлиять на бизнес и состояние ростовчан, однако из-за загрязнения Дона, а также отсутствия пляжей, городская среда в Ростове не развивается.