Для обвиняемого в краже из самолета «судного дня» в Таганроге запросили 4,5 года

Дело по краже деталей из самолета Ил-80, находящегося в тот момент на территории ТАНТК имени Бериева, передали в суд в конце 2021 года. В краже обвиняли жителя Таганрога Жору Хачунца, но свою вину он не признал.
Самолет «судного дня» является усовершенствованной версией гражданского судна Ил-86 и по сути является командным пунктом на случай ядерной войны.
Прокурор запросил для Хачунца 4,5 года колонии строгого режима и удовлетворить гражданский иск со стороны Минобороны РФ на сумму в 2,7 миллиона рублей.