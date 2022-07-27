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Для обвиняемого в краже из самолета «судного дня» в Таганроге запросили 4,5 года

27 июля 07:50
Фото: pxhere.com
Прокурор запросил 4,5 года лишения свободы для Жоры Хачунца, обвиняемого в краже из самолета «судного дня» в Таганроге, сообщил ТАСС.

Дело по краже деталей из самолета Ил-80, находящегося в тот момент на территории ТАНТК имени Бериева, передали в суд в конце 2021 года. В краже обвиняли жителя Таганрога Жору Хачунца, но свою вину он не признал.

Самолет «судного дня» является усовершенствованной версией гражданского судна Ил-86 и по сути является командным пунктом на случай ядерной войны.

Прокурор запросил для Хачунца 4,5 года колонии строгого режима и удовлетворить гражданский иск со стороны Минобороны РФ на сумму в 2,7 миллиона рублей.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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