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Голубев назначил новых глав в двух районах Ростовской области

27 июля 16:17
Фото: Правительство РО
Новое руководство муниципалитетами назначено в Пролетарском и Константиновском районах Ростовской области, об этом стало известно на заседании регионального правительства.

Губернатор Ростовской области произвел назначения новых глав муниципалитетов. Так, 21 июля Валерий Горнич стал главой администрации Пролетарского района. Чиновник родился в станице Буденновской. Он построил карьеру от рабочего предприятия до директора ООО «Платовское», после 2002 года был управленцем в ряде других организаций.

Новый глава администрации назначен 25 июля и в Константиновском районе. Им стал Виталий Дьячкин. С 2015 года он был замом главы администрации Константиновского района по вопросам архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ.

Губернатор поздравил чиновников с назначением и пожелал им удачи в работе.

Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-замгубернатора Бондарева в коллегию судей Ростовской области.

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#Новости#Алина Заярная#Политика
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