Голубев назначил новых глав в двух районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области произвел назначения новых глав муниципалитетов. Так, 21 июля Валерий Горнич стал главой администрации Пролетарского района. Чиновник родился в станице Буденновской. Он построил карьеру от рабочего предприятия до директора ООО «Платовское», после 2002 года был управленцем в ряде других организаций.