Голубев назначил новых глав в двух районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области произвел назначения новых глав муниципалитетов. Так, 21 июля Валерий Горнич стал главой администрации Пролетарского района. Чиновник родился в станице Буденновской. Он построил карьеру от рабочего предприятия до директора ООО «Платовское», после 2002 года был управленцем в ряде других организаций.
Новый глава администрации назначен 25 июля и в Константиновском районе. Им стал Виталий Дьячкин. С 2015 года он был замом главы администрации Константиновского района по вопросам архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ.
Губернатор поздравил чиновников с назначением и пожелал им удачи в работе.
Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-замгубернатора Бондарева в коллегию судей Ростовской области.