Ростовчанка Виктория Лопырева намекнула на развод с бизнесменом Булатовым

Уроженка Ростова-на-Дону модель Виктория Лопырева активно делится в своих соцсетях отдыхом в Турции. Туда она полетела, чтобы отпраздновать свой 39-й день рождения.
Лопырева попросила подписчиков задать ей интересующие их вопросы. Пользователи спросили, почему Виктория отдыхает одна, и где ее молодой человек. Модель ответила, что у нее нет молодого человека, но в Турцию она отправилась не в одиночестве. Других подробностей личной жизни ростовчанка не раскрыла.
Подписчики звезды забеспокоились, не означает ли ее ответ развод с супругом бизнесменом Игорем Булатовым. В последнее время Лопырева не выставляла в социальные сети фотографии с мужем, не делилась их общим времяпрепровождением.
Напомним, роман ростовской модели и предпринимателя начался несколько лет назад. Отношения с Лопыревой стали причиной развода Булатова с его тогдашней супругой Татой Карапетян.