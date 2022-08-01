Ростовчанка Виктория Лопырева намекнула на развод с бизнесменом Булатовым

Лопырева попросила подписчиков задать ей интересующие их вопросы. Пользователи спросили, почему Виктория отдыхает одна, и где ее молодой человек. Модель ответила, что у нее нет молодого человека, но в Турцию она отправилась не в одиночестве. Других подробностей личной жизни ростовчанка не раскрыла.