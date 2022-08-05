Депутат объяснила, почему в школах Ростова детей кормят некачественными продуктами

Напомним, что региональный Роспотребнадзор проверил качество питания в школах Ростовской области, выявив нарушения в 49,4% учебных учреждениях. Пробы школьного питания показали, что еда приготовлена из некачественных продуктов — масла, творога и молока.
«Вопрос о качестве детского питания в школах неоднократно поднимали депутаты. Но выступавшие представители Министерства образования и Роспотребнадзора в своих отчетах нам сообщали, что все под контролем. И по весу, и по качеству, и по нормам, питание в школах полностью соответствует всем требованиям», — отмечает спикер.
Еще тогда, сомневаясь в этом, помощница депутата прошла по некоторым школам Ростова и выполнила анализ школьного питания, разложив его на составляющие.
«После этого на заседание комиссии мы предоставили неофициальное предписание. Но нам сказали, что мы не правильно подошли к вопросу, не правильно выполнили анализ», — подчеркивает депутат.
Тем не менее, по словам эксперта, сделанные на оптовые базы запросы показали, что на выделенную из бюджета сумму на питание одного ребенка, невозможно закупить качественные продукты с учетом затрат на логистику, на зарплату повара и многое другое.
«На продукты остается совсем небольшая сумма. А исходя из роста цен за последние месяцы, можно только заменять. Молоко — молочным продуктом, сыр — сырным продуктом, вместо масла закупать спред», — делится мнением Наталья Оськина.
Спикер сообщает, что в планах депутатов — инициация выездной комиссии в школы в начале учебного года.
«Поедем без предупреждения в те школы, по которым поступает наибольшее число жалоб от родителей. Еще раз возьмем пробы. Проверим на качество, на количество и на соответствие продукты на ту сумму, которая выделяется», — резюмирует спикер.