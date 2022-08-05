Депутат объяснила, почему в школах Ростова детей кормят некачественными продуктами

«Вопрос о качестве детского питания в школах неоднократно поднимали депутаты. Но выступавшие представители Министерства образования и Роспотребнадзора в своих отчетах нам сообщали, что все под контролем. И по весу, и по качеству, и по нормам, питание в школах полностью соответствует всем требованиям», — отмечает спикер.