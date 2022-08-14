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Экс-министр обороны ДНР Стрелков опроверг задержание при попытке попасть на фронт

14 августа 11:45
Фото: Игорь Стрелков ВКонтакте
Бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков опроверг свое задержание при попытке попасть на фронт, об этом он заявил на своей странице в социальных сетях.

Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, заявил, что данные о его задержании в Крыму во время попытки попасть на фронт не являются правдивыми. Стрелков отметил, что участвовать в боевых действиях он планирует, но «не прямо сейчас». По его мнению, сложная политическая и военная обстановка затянется, со временем станет еще более сложной и тяжелой.

Напомним, ранее поступала информация о том, что Игорь Стрелков хотел проникнуть на спецоперацию по паспорту уроженца Ростова-на-Дону. Попасть на фронт военный деятель якобы хотел со стороны Крыма. Тогда же сообщалось о его задержании.

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