Экс-министр обороны ДНР Стрелков опроверг задержание при попытке попасть на фронт

Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, заявил, что данные о его задержании в Крыму во время попытки попасть на фронт не являются правдивыми. Стрелков отметил, что участвовать в боевых действиях он планирует, но «не прямо сейчас». По его мнению, сложная политическая и военная обстановка затянется, со временем станет еще более сложной и тяжелой.