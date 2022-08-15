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«Играем для болельщиков, а их нет»: Карпин сообщил о катастрофе после введения Fan ID

15 августа 06:47
Фото: ФК «Ростов»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал введенную систему Fan ID.

Напомним, что систему Fan ID ввели для повышения безопасности на стадионах во время матчей. Оформлять его обязаны как болельщики, так и сотрудники клубов, в том числе игроки, тренеры и управленцы.

Карпин ранее уже критиковал эту систему из-за того, что значительно сократилось количество болельщиков на стадионах. Сейчас он в очередной раз негативно высказался о нововведении.

«К примеру, в Нижнем Новгороде сейчас топовые матчи посещают всего пять тысяч человек. Никто не объяснил кому это нужно и для чего Fan ID. В футбол мы играем для болельщиков, которых нет», — пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на слова тренера.

Он добавил, что никто не понимает, зачем нужна эта система. По его словам, ее необходимо отменить.

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#Новости#Илья Протвинов#Спорт
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