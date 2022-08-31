ЧМ-2018 отмечен ключевым моментом в проекте "20 главных событий России за 20 лет"

По информации vostokmedia.com, основные вопросы обращены к фокус-группам по всей России. На них отвечали россияне в возрасте от 18 до 35 лет.
В 2018 году наша страна впервые организовала на своей территории масштабное футбольное событие. На чемпионат мира по футболу приехали десятки тысяч гостей из других стран. Миллионы футбольных болельщиков следили за матчами через смартфоны или в сети Интернет. Чемпионат мира по футболу можно уверенно назвать триумфом России: отечественная сборная достойно выступила, а подготовка и организация мероприятия были на высшем уровне.
Чемпионат мира 2018 года оказался одним из наиболее дорогостоящих в истории. На его подготовку государство выделило 679 млрд рублей ‐ практически $11 млрд. Основная часть бюджета ‐ 551 млрд рублей (почти 81%) - была направлена на строительство стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры. Для проведения ЧМ-2018 года пришлось подготовить 12 стадионов, 7 из них строились с нуля. Помимо этого, были обустроены 92 тренировочных поля.
На транспортную инфраструктуру было израсходовано 352,5 млрд рублей. Большая доля средств потрачена на строительство и реконструкцию аэропортов.
Все эти преобразования дали импульс для развития туристической сферы страны. Многие иностранцы, прибывшие на чемпионат, после его завершения остались в России еще на какое-то время. Кто-то приехал второй раз, чтобы посетить достопримечательности. Наследием чемпионата можно считать также дальнейшее развитие в России транспортной и спортивной инфраструктуры. Новые стадионы сегодня используются в качестве домашних для региональных клубов, а тренировочные поля отданы в пользование спортивным школам.