ЧМ-2018 отмечен ключевым моментом в проекте "20 главных событий России за 20 лет"

В 2018 году наша страна впервые организовала на своей территории масштабное футбольное событие. На чемпионат мира по футболу приехали десятки тысяч гостей из других стран. Миллионы футбольных болельщиков следили за матчами через смартфоны или в сети Интернет. Чемпионат мира по футболу можно уверенно назвать триумфом России: отечественная сборная достойно выступила, а подготовка и организация мероприятия были на высшем уровне.