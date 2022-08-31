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В Ростове объявлен план «Перехват» после дерзкого ограбления на парковке

31 августа 18:14
Фото: соцсети
В Ростове неизвестные посреди улицы отобрали у мужчины сумку с большой суммой денег и скрылись, объявлен план «Перехват», сообщают в соцсетях.

31 августа в Ростове на улице Лелюшенко, 11а недалеко от ТЦ «Дельфин» двое неизвестных написали на мужчину. Злоумышленники в масках, подбежали к своей жертве на парковке. Прыснув ему в лицо перцовым баллончиком, они вырвали у него сумку. Сообщается, что там было 600 тысяч рублей и документы потерпевшего.

Мужчины скрыли с места происшествия на Hyundai Accent.В Первомайском районе по факту инцидента объявлен план «Перехват».

В соцсетях ростовчане принялись строить догадки о том, как и почему произошло ограбление. «Знали, значит, что в сумке такие деньги лежат. Или болтать меньше нужно, или кто-то и своих подставил», — пишут комментаторы. «Тоже такие мысли возникли», — соглашаются другие. «Неудивительно, ведь буквально рядом находится отделение банка. На выходе из него жертву, скорее всего, и «обработали». Да и район наш благополучием не отличается», — отмечают местные жители.

Ранее вооруженный грабитель в белых перчатках отобрал два миллиона у 85-летней ростовчанки.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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