В Ростове объявлен план «Перехват» после дерзкого ограбления на парковке

В соцсетях ростовчане принялись строить догадки о том, как и почему произошло ограбление. «Знали, значит, что в сумке такие деньги лежат. Или болтать меньше нужно, или кто-то и своих подставил», — пишут комментаторы. «Тоже такие мысли возникли», — соглашаются другие. «Неудивительно, ведь буквально рядом находится отделение банка. На выходе из него жертву, скорее всего, и «обработали». Да и район наш благополучием не отличается», — отмечают местные жители.