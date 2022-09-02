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«Что-то подозрительно»: в Ростове не поверили, что Краснодар обошел его по населению

2 сентября 17:05
Фото: pxhere
Ростов-на-Дону перестал считаться самым крупным городом юга страны, уступив Краснодару, во что не поверили местные жители, обсуждение началось в соцсетях.

Согласно предварительным итогам переписи населения, в Ростове проживают 1,1 миллиона человек. По этому показателю Краснодар оказался на первом месте, где проживают 1,2 миллиона граждан.

В соцсетях пользователи написали, что это очень подозрительная статистика. Другие поинтересовались, когда проводили перепись населения и уточнили, что не участвовали в ней.

«Видимо, в Краснодаре серьезней отнеслись к вопросам демографии. Соответственно детей больше появляется на свет… Нам надо как-то исправляться», — заявили ростовчане.

«И когда это переписывали? Или по регистрации прошлись и сойдет. А приехавшие?», — интересуются горожане.

«А что? Была перепись? Про нее первый раз слышу», — сообщают местные жители.

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