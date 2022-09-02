«Что-то подозрительно»: в Ростове не поверили, что Краснодар обошел его по населению

Согласно предварительным итогам переписи населения, в Ростове проживают 1,1 миллиона человек. По этому показателю Краснодар оказался на первом месте, где проживают 1,2 миллиона граждан.
В соцсетях пользователи написали, что это очень подозрительная статистика. Другие поинтересовались, когда проводили перепись населения и уточнили, что не участвовали в ней.
«Видимо, в Краснодаре серьезней отнеслись к вопросам демографии. Соответственно детей больше появляется на свет… Нам надо как-то исправляться», — заявили ростовчане.
«И когда это переписывали? Или по регистрации прошлись и сойдет. А приехавшие?», — интересуются горожане.
«А что? Была перепись? Про нее первый раз слышу», — сообщают местные жители.