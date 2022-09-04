Лежащие на дороге маленькие дети напугали жителей в Ростове-на-Дону

Несколько детей решили повеселиться и легли на дорогу, по которой ездят машины. В это время они смеялись и не реагировали на замечания взрослых.
«Дети развлекаются прямо на проезжей части. Может быть родители их узнают», — написала автор.
В комментариях пользователей напугало подобное развлечение юных горожан. Они посчитали это пробелом в воспитании.
«Родителям все равно, чем дети занимаются, где гуляют. Зачем тогда рожали?», — поинтересовались ростовчане.
Многие посчитали, что родителям нужно наказать детей и объяснить, что так делать нельзя.