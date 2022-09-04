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Лежащие на дороге маленькие дети напугали жителей в Ростове-на-Дону

4 сентября 11:50
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону маленькие дети устроили опасные игры на проезжей части, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Несколько детей решили повеселиться и легли на дорогу, по которой ездят машины. В это время они смеялись и не реагировали на замечания взрослых.

«Дети развлекаются прямо на проезжей части. Может быть родители их узнают», — написала автор.

В комментариях пользователей напугало подобное развлечение юных горожан. Они посчитали это пробелом в воспитании.

«Родителям все равно, чем дети занимаются, где гуляют. Зачем тогда рожали?», — поинтересовались ростовчане.

Многие посчитали, что родителям нужно наказать детей и объяснить, что так делать нельзя.

Ранее повисший на балконе мужчина напугал жителей в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Происшествия
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