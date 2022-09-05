Аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском отрезали от газа

«Газовщики долго искали способ, как это сделать, и нашли — перекрыли основную трубу. В результате, пострадали и рядом стоящие два дома, им тоже выключили газ. Ведь наша труба вела на раздачу ресурса и к ним. Соседним домам сообщили, что трубу будут переваривать, и через три дня дадут им газ», — отмечают жители дома.