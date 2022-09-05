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Аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском отрезали от газа

5 сентября 09:36
Фото: жители Кривошлыковского
Дом на Кривошлыковском, 4 в Ростове продолжают отключать от коммуникаций. Вчера к дому отрезали поступление газа, об этом сообщили RostovGazeta собственники квартир.

Напомним, что жители проблемного дома на Кривошлыковском 4 организовали круглосуточное дежурство возле дома. Люди следили за тем, чтобы не отключали ресурсы. Однако это не помогло.

«Газовщики долго искали способ, как это сделать, и нашли — перекрыли основную трубу. В результате, пострадали и рядом стоящие два дома, им тоже выключили газ. Ведь наша труба вела на раздачу ресурса и к ним. Соседним домам сообщили, что трубу будут переваривать, и через три дня дадут им газ», — отмечают жители дома.

Сейчас люди увидели объявление на соседних домах о том, что сегодня к 14.00 газ будет подключен.

«А нашему дому подключать ресурс не планируют. Видимо, газовщики нашли выход, как оставить без газа только наш дом», — делятся мнением жители дома на Кривошлыковском, 4.

Ранее RostovGazeta сообщала, как голодные люди дома без ресурсов на Кривошлыковском, 4 в Ростове готовят на улице еду.

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#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Общество
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