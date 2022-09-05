Аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском отрезали от газа

Напомним, что жители проблемного дома на Кривошлыковском 4 организовали круглосуточное дежурство возле дома. Люди следили за тем, чтобы не отключали ресурсы. Однако это не помогло.
«Газовщики долго искали способ, как это сделать, и нашли — перекрыли основную трубу. В результате, пострадали и рядом стоящие два дома, им тоже выключили газ. Ведь наша труба вела на раздачу ресурса и к ним. Соседним домам сообщили, что трубу будут переваривать, и через три дня дадут им газ», — отмечают жители дома.
Сейчас люди увидели объявление на соседних домах о том, что сегодня к 14.00 газ будет подключен.
«А нашему дому подключать ресурс не планируют. Видимо, газовщики нашли выход, как оставить без газа только наш дом», — делятся мнением жители дома на Кривошлыковском, 4.
Ранее RostovGazeta сообщала, как голодные люди дома без ресурсов на Кривошлыковском, 4 в Ростове готовят на улице еду.