Голодные жители дома без ресурсов на Кривошлыковском в Ростове готовят еду на улице

Жильцы многострадального дома на Кривошлыковском, 4 отмечают, что коллапс продолжается.
«Ресурсов нет. Мы все полуголодные. Вчера единственной едой за целый день были бутерброды с сыром и колбасой, которые не успели у двух жильцов испортиться в выключенных холодильниках. А чайник с кипятком нам согрели в соседнем доме», — говорят местные жители.
Сейчас жильцы дома без ресурсов соорудили на улице из подручных средств мангал, чтобы на нем сварить суп и покушать горячего.
«Над нами издеваются в законном порядке. Поскольку на доме введен режим ЧС, то по закону нас могут отключить от всего. Так, собственно, и делают. Но если трещина на доме называется „режимом ЧС“, то в Ростове каждый второй дом надо оставлять без света, газа и воды», — возмущаются люди.
По их словам, воды в доме нет с 31 августа. Электричество отключили позднее. От газа дом отрезали вчера.
«Причем долго искали способы, как это сделать. В итоге перекрыли центральный вентиль, оставив без газа три жилых дома. Но двум домам рядом сказали, что газ дадут в течение трех дней, когда переварят общую с нашим домом трубу», — отмечают собственники жилья.
Люди подчеркивают, что после многочисленных обращений во всевозможные административные структуры с одним лишь вопросом: «Чего вы добиваетесь?», им сообщили, что хотят, чтобы жильцы дома на Кривошлыковском, 4 переехали в маневренный жилой фонд. Однако люди выступают категорически против. Они поясняют, что из плохих условий их собрались переселить в еще более худшие.
«У нас есть жильцы, которые уезжали в квартиры маневренного фонда в Октябрьском районе, но вернулись назад, предпочтя жить в доме без ресурсов. Поскольку там, в квартирах маневренного фонда жить совсем невозможно — кроме воды ничего нет», — делятся мнением собственники жилья.
Они добавляют, что согласны с исками об изъятии у них жилья на законном основании.
«Но выплатите нам деньги - и мы уйдем! А ситуация, похоже, объясняется просто. Денег в бюджете нет, и выплачивать нам никто ничего не собирается. То есть сейчас стоит задача переселить нас в маневренный фонд, и оставить нас там навсегда, без денег и без прав», — объясняют свое нежелание покидать дом люди.
По словам жильцов, сегодня в доме остается 62 человека, вместе с теми, кто продолжает пользоваться квартирами после возмещения.
Многие, общаясь с корреспондентом RostovGazeta, плакали.
«Почему над нами так издеваются? Мы же 26 лет исправно платили налоги, а теперь оказались никому не нужны», — жалуются люди.
Ранее RostovGazeta сообщала, как оставшиеся без коммуникаций жители дома на Кривошлыковском 4, провели флешмоб, выстроившись с пустыми ведрами.