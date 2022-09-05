Голодные жители дома без ресурсов на Кривошлыковском в Ростове готовят еду на улице

«Но выплатите нам деньги - и мы уйдем! А ситуация, похоже, объясняется просто. Денег в бюджете нет, и выплачивать нам никто ничего не собирается. То есть сейчас стоит задача переселить нас в маневренный фонд, и оставить нас там навсегда, без денег и без прав», — объясняют свое нежелание покидать дом люди.