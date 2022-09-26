В Батайске заложили камень для памятной стелы «Героям Донбасса»

Posted 26 сентября 2022, 15:16
Published 26 сентября 2022, 15:16
Modified 21 февраля, 13:17
Updated 21 февраля, 13:17
В среду, 21 сентября, в Батайске провели церемонию заложения камня, на месте которого в будущем появится памятная стела «Героям Донбасса». Сама композиция появится в парке «Дружбы народов».
«Будущая стела будет хранить историю и станет символом мужества и героизма наших земляков», — заявил глава городской администрации.
Позднее семьи и близкие погибших военных присутствовали на заупокойной литии по воинам, а также возложили цветы. В этот же день была заложена «Аллея памяти» с деревьями и кустарниками.
Ранее в СВО на Украине погиб священник, который присоединился к казачьей бригаде «Дон».