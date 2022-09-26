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Posted 26 сентября 2022, 15:16

Published 26 сентября 2022, 15:16

Modified 21 февраля, 13:17

Updated 21 февраля, 13:17

В Батайске заложили камень для памятной стелы «Героям Донбасса»

26 сентября 2022, 15:16
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Касается каждого
В Батайске с помощью стелы планируют увековечить память российских военных, отдавших свою жизнь для защиты Донбасса, об этом сообщили в городской администрации.

В среду, 21 сентября, в Батайске провели церемонию заложения камня, на месте которого в будущем появится памятная стела «Героям Донбасса». Сама композиция появится в парке «Дружбы народов».

«Будущая стела будет хранить историю и станет символом мужества и героизма наших земляков», — заявил глава городской администрации.

Позднее семьи и близкие погибших военных присутствовали на заупокойной литии по воинам, а также возложили цветы. В этот же день была заложена «Аллея памяти» с деревьями и кустарниками.

Ранее в СВО на Украине погиб священник, который присоединился к казачьей бригаде «Дон».

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#Общество#Касается каждого#Донбасс#ДНР#ЛНР#Ростовская область#Спецоперация#Батайск
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