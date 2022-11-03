В вузах России появится патриотическая дисциплина

В ходе конференции был сформулирован запрос на воспитание граждан в духе российских ценностей, на сохранение и развитие особого цивилизационного пути России. Напомним, в средней школе уже введена новая патриотическая дисциплина, а в ближайшее время в старших классах начнут изучать начальную военную подготовку.