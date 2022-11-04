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Глава РЭО рассказал о строительстве 3 новых объектов по обращению с ТКО в Башкирии

4 ноября 13:31
Фото: reo.ru
На территории Башкирии появятся до конца 2024 года три комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО ТКО). Суммарная мощность новых предприятий достигнет 700 тысяч тонн. Российский экологический оператор (РЭО) намерен инвестировать в проект 9,4 миллиарда рублей.

Статус реализации перспективного проекта гендиректор РЭО Денис Буцаев обсудил с премьером Башкортостана Андреем Назаровым. Переговоры прошли в ходе рабочего визита руководителя РЭО в регион, сообщает информационный портал 360tv.ru.

«Три инвестпроекта планируется реализовать на основе концессионных соглашений, мощность трех КПО составит 700 тысяч тонн в год по обработке ТКО и около 300 тысяч тонн в год - по утилизации, - отметил Буцаев. - Это самые крупные перспективные объекты в Башкирии. Объем инвестиций - 9,9 миллиарда рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95 процентов от объема инвестиций».

Мусороперерабатывающие комплексы будут строить в Башкирии в 2023−2024 годах. Глава РЭО заявил, что площадки для строительства уже подобрали. КПО появятся в Уфимском, Дюртюлинском и Краснокамском районах. Заключение концессионных соглашений запланировано на начало следующего года.

Ожидается, что благодаря слаженной деятельности концессионера с башкирским правительством три новых КПО введут в эксплуатацию к концу 2024 года, проинформировал Буцаев. Предприятия будут оснащены самым современным оборудованием по обработке и утилизации ТКО отечественного производства. В результате удастся выйти на регламентированные указом главы государства показатели масштабного нацпроекта "Экология". Обрабатывать в России будут 100 процентов ТКО, а их захоронения сократятся в два раза. Речь идет о мероприятиях, которые предусматривают федеральный проект и национальная инициатива "Экономика замкнутого цикла".

Буцаев и Назаров пришли к договоренности о том, что совместно реализуют в республике крупный проект, предполагающий утилизацию строительных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. Данный проект тоже направлен на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации, резюмировал Буцаев.

#Марина Колодкина#Общество
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