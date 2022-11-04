Глава РЭО рассказал о строительстве 3 новых объектов по обращению с ТКО в Башкирии

Ожидается, что благодаря слаженной деятельности концессионера с башкирским правительством три новых КПО введут в эксплуатацию к концу 2024 года, проинформировал Буцаев. Предприятия будут оснащены самым современным оборудованием по обработке и утилизации ТКО отечественного производства. В результате удастся выйти на регламентированные указом главы государства показатели масштабного нацпроекта "Экология". Обрабатывать в России будут 100 процентов ТКО, а их захоронения сократятся в два раза. Речь идет о мероприятиях, которые предусматривают федеральный проект и национальная инициатива "Экономика замкнутого цикла".