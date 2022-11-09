Логвиненко: в текущем году в Ростове заменили почти 40 тысяч уличных светильников

Минимальный размер доли экономии в рамках энергосервисного контракта составит не менее 58 % или 12,85 млн. кВт/ч в год и выплачиваться исполнителю энергосервисного контракта в течение 7 лет. Когда действия договора прекратятся, ежегодная экономия на оплату электроэнергии, которая останется у предприятия, составит около 100 млн рублей в год.