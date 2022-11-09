Логвиненко: в текущем году в Ростове заменили почти 40 тысяч уличных светильников

Таких результатов удалось добиться благодаря муниципальному энергосервисному контракту, реализацию которого обсуждали сегодня на пленарном совещании в городской администрации.
В настоящее время в донской столице насчитывается 46 770 осветительных приборов уличного освещения. Согласно результатам энергетического аудита, который прошел в начале прошлого года, уровень городского освещения в люксах составлял всего лишь 48%. Аудиторы также зафиксировали значительный физический износ большей части городских светильников, сетей и электроустановок.
Для исправления этих недочетов, городская администрация приняла решение повысить энергоэффективность сетей за счет внедрения энергосберегающих технологий, после чего МКП «Ростгорсвет» заключил семилетний энергосервисный контракт на сумму 685 млн. рублей.
Как отметил директор МКП «Ростгорсвет» Антон Рачков, такой формат контракта подразумевает, что исполнитель в лице энергосервисной компании, реализует данный договор своими силами и за счет собственных средств или средств от подрядчиков и инвесторов, а возврат инвестиций осуществляется за счет экономии, полученной потребителем после реализации технических мероприятий.
В городской администрации пояснили, что реализация энергоэффективных мероприятий в городе была завершена в октябре текущего года. Благодаря слаженной работе, освещенность улично-дорожной сети города была приведена к нормативным показателям, определенным ГОСТом, а световые приборы, с устаревшими натриевыми лампами, поменяли на светодиодные разной мощности.
В целом на городских авто дорогах, внутриквартальных и парковых зонах установили 38 715 светильников, что сразу преобразило город и вывело его на третье место в рейтинге Росстата среди городов-миллионников по освещенности улиц.
Плюсы ламп нового поколения во время доклада обозначил Антон Рачков.
— В первую очередь -это высокая светоотдача. Эти лампы освещают участки улиц в два раза лучше, показывая меньший расход электроэнергии и реже нуждаются в обслуживании, — пояснил директор МКП «Ростгорсвет».
Минимальный размер доли экономии в рамках энергосервисного контракта составит не менее 58 % или 12,85 млн. кВт/ч в год и выплачиваться исполнителю энергосервисного контракта в течение 7 лет. Когда действия договора прекратятся, ежегодная экономия на оплату электроэнергии, которая останется у предприятия, составит около 100 млн рублей в год.
Как отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, модернизация светильников позволит подготовить техническую базу для внедрения технологий „Умного города“.
- Новые светильники содержат технологический разъем для подключения модуля индивидуального управления светильником. Модуль позволит управлять светильниками, автоматически контролировать и диагностировать состояние оборудования, сигнализировать о неисправностях, - пояснил он.
Ранее RostovGazeta рассказывала о другом вопросе, который был затронут на расширенном пленарном заседании в администрации города Ростова-на-Дону 9 ноября. Руководитель комитета по торговле и бытовому обслуживанию донской столицы Константин Тихонов, доложил о борьбе с незаконными торговыми объектами, размещенными на остановочных площадках и городских улицах.