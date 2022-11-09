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Психолог рассказала об уловках лжеэкстрасенсов

9 ноября 18:05
Фото: piqsels.com
Психолог Сафина объяснила, что мошенники-“экстрасенсы” применяют в разговорах общие фразы, подходящие большинству людей.

Псевдоэкстрасенсы часто используют для обмана людей общие фразы, описывающие события из жизни большинства граждан, чтобы их клиенты поверили в так называемые предсказания, — объясняет психолог Гузель Сафина. Среди таких событий – жизненная рутина, карьера, покупки и т.д.

Любую информацию, транслируемую “экстрасенсом”, можно применить к собственной жизни, — рассказала специалист журналистам News.ru.

Она отметила, что “гадалка” перечисляет личностные качества человека в позитивном ключе, для правдоподобности добавляя небольшое количество негатива — но не настолько, чтобы человек остался недоволен общением.

Пользуясь подобными уловками, шарлатаны заставляют людей верить, что они в самом деле многое знают. Этот эффект достигается за счет трансляции той информации, которую клиенты хотят слышать. Если “пророчество” сбывается, вероятнее всего это происходит потому, что человек уже сам вложил в свою голову установку о достижении цели, сообщенную ему во время сеанса, — считает Сафина.

Психолог уверяет, что чем выше у человека уровень ответственности за собственный выбор, тем меньше у него возможности стать жертвой “магов”-мошенников.

#Ольга Земскова
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