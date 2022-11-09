Психолог рассказала об уловках лжеэкстрасенсов

Пользуясь подобными уловками, шарлатаны заставляют людей верить, что они в самом деле многое знают. Этот эффект достигается за счет трансляции той информации, которую клиенты хотят слышать. Если “пророчество” сбывается, вероятнее всего это происходит потому, что человек уже сам вложил в свою голову установку о достижении цели, сообщенную ему во время сеанса, — считает Сафина.