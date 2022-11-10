Эксперты разъяснили, почему многие ростовчане так и не услышали учебных сирен

Однако на практике оказалось, что сирены были слышны не везде. Хорошо их было слышно в центре города - на улицах Нагибина, Ларина, на углу Горького-Халтуринского. А вот на Западном, Военведе и в районе площади Ленина если сирены и звучали, то люди практически ничего не услышали. Ростовчане отмечают, что и по телевизору в этот момент тоже не транслировали ожидаемые инструкции.