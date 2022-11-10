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Эксперты разъяснили, почему многие ростовчане так и не услышали учебных сирен

Вчера, 13:43
Фото: 1MI
Звуки сирен при ежегодной проверке систем оповещения в этом году многие ростовчане так и не услышали. Эксперты полагают, что их включали с целью выявить проблемы и устранить. Подробнее — в материале корреспондента RostovGazeta.

Напомним, что 9 ноября в Ростове прошла ежегодная проверка систем оповещения. Об этом ростовчан заблаговременно предупредили власти Ростова. В назначенный период времени людей попросили включить телевизор или радио для прослушивания инструкций или информации об учениях.

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Однако на практике оказалось, что сирены были слышны не везде. Хорошо их было слышно в центре города - на улицах Нагибина, Ларина, на углу Горького-Халтуринского. А вот на Западном, Военведе и в районе площади Ленина если сирены и звучали, то люди практически ничего не услышали. Ростовчане отмечают, что и по телевизору в этот момент тоже не транслировали ожидаемые инструкции. 

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«Вероятнее всего, сирены включали для того, чтобы выявить проблемы и устранить их», — делится мнением бывший военный летчик Александр Цвет.

По словам источника, знакомого с ситуацией, но пожелавшего остаться анонимным, громкость звука сирен зависит от мест расположения звуковых источников. В тоже время собеседник не исключает, что, возможно, «где-то что-то не сработало».

«Это был пробный запуск сирен. Теперь будет сделан анализ и проведена доработка. В связи с политическими событиями, проблемы должны быть оперативно устранены. После этого наверняка будет проведен повторный запуск сирен, о чем местных жителей, безусловно, предупредят», — говорит собеседник. 

Он добавляет, что зоны с плохим покрытием звука возьмут под контроль. В тех местах, где не слышно оповещение, в случае угрозы, будет организовано передвижение машин с соответствующим сигналом.

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